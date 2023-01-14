Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ç yönetimindeki 38 AGD 852 plakalı otomobil Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'nde takla atarak orta refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile beraberindeki B.K. ve E.B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel