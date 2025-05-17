Kayseri'de Takı Dükkanından Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Takı Dükkanından Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'de bir takı dükkanından hırsızlık yapan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyon sonucunda L.T. (20) ve Ş.N.S. (19) isimli şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'de bir takı dükkanından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Takı dükkanından 1000 TL değerinde gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin L.T. (20) ve Ş.N.S. (19) olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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