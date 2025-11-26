Kayseri'de Tabancayla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tartışma sonucu eski arkadaşı tarafından tabancayla vurulan E.H. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde E.H. ile eski arkadaşı A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir süre sonra A.A, olay yerinden ayrılmaya çalışan E.H'ye tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan E.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli A.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel