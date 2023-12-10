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Kayseri'de tabanca temizlerken kendini vuran kişi yaralandı

10 Aralık 2023 11:35 Son Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vuran İ.Ö. (54) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.Ö'nün sağlık durumu iyi.