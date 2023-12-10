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Kayseri'de tabanca temizlerken kendini vuran kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vuran İ.Ö. (54) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.Ö'nün sağlık durumu iyi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vuran kişi yaralandı.

İ.Ö. (54), Bahçelievler Mahallesi 11. Sokak üzerindeki evinde temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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