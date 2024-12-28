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Kayseri'de Süt Üreticileri Sorunları ve Fiyatları Görüştü

Kayseri'de Süt Üreticileri Sorunları ve Fiyatları Görüştü
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Kayseri'de 16 damızlık sığır yetiştiricileri birliği başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, süt üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve 2025 yılı için belirlenen süt fiyatlarının sahada uygulanabilirliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri'de bir araya gelen 16 damızlık sığır yetiştiricileri birliği başkanı, süt üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve süt fiyatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Damızlık Sığırlık Yetiştiricileri Birliği toplantı salonunda bir araya gelen birlik başkanları, 2024 yılında süt üreticilerinin yaşadığı sorunların 2025'te de yaşanmaması ve Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan süt fiyatının sahada uygulanabilirliği konularını konuştu.

Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya, 2025 yılı için Ulusal Süt Konseyinin süt fiyatını açıklaması üzerine acil toplantı kararı aldıklarını söyledi.

Üretici birliklerine büyük görev düştüğünü belirten Kahya, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tarımsal üretimde kendine yeter ülke olmasını, aynı zamanda üreticilerimizin ürettiği ürünlerini değer fiyattan pazarlanmasını istemekteyiz. Örgütlü bir üreticinin sorunlarını örgütleri üzerinden çözmeye çalışması işlerimizi kolaylaştıracaktır. Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi tarafından 2025 yılı için belirlenmiş soğuk süt fiyatının üretim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda her ne kadar üreticinin beklentilerini karşılamasa da 17,15 liranın sahada uygulanabilirliği konusunda üretici, sanayici, pazarlamacı, birlikler ve konsey gibi tüm paydaşlardan birliktelik beklemekteyiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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