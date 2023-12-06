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Kayseri'de Suriyeli Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu

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Kayseri'de bir Suriye uyruklu genç, tartıştığı bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, tartıştığı Şaban Ö. (19) tarafından av tüfeğiyle vurulan Suriye uyruklu M.N.A. (15), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Camdüzü Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Şaban Ö. ile Suriye uyruklu M.N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şaban Ö., evde bulunan av tüfeğiyle M.N.A.'ya ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan M.N.A. ise evden çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Şaban Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Kayseri Suriye Saldırı 3. Sayfa Güncel Haberler

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