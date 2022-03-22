Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti - Haberler

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti

Kayseri'de atık toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir kişi sokakta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de atık toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir kişi sokakta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (65) Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde kağıt topladığı sırada yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından H.E, hastane morguna kaldırıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Suriye, Polis, Güncel, Haberler

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