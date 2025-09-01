Kayseri'de Suriye Uyruklu Bir Kişi Bıçaklandı

Kayseri'de Suriye Uyruklu Bir Kişi Bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kocasinan ilçesinde Suriye uyruklu A.H., kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan A.H. hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de Suriye uyruklu A.H., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. A.H.'nin durumun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kanlar içeresinde yatan kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suriye uyruklu A.H.'nin bıçakla yaralandığını belirledi. Ağır yaralanan A.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Neden 'En şerefli Fenerbahçe' dediğini işte bu sözlerle açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.