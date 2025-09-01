Kayseri'de Suriye Uyruklu Bir Kişi Bıçaklandı

KAYSERİ'de Suriye uyruklu A.H., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. A.H.'nin durumun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kanlar içeresinde yatan kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suriye uyruklu A.H.'nin bıçakla yaralandığını belirledi. Ağır yaralanan A.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.