Üye Girişi
Haberler
Kayseri'de sünger üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de sünger üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kayseri'de sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yangın esnasında fabrikada bulunan ve yaralanan bir çalışan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatısı kısmen çöken fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

İtfaiye Kayseri OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title