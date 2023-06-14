Kayseri'de sünger üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri'de sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'de sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
Yangın esnasında fabrikada bulunan ve yaralanan bir çalışan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çatısı kısmen çöken fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel