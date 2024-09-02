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Kayseri'de Sünger Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

Kayseri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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