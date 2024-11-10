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Kayseri'de Sünger Atölyesinde Yangın

Kayseri'de Sünger Atölyesinde Yangın
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46. Cadde'de faaliyet gösteren sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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