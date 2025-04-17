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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın
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Kayseri'nin Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için jandarma inceleme başlattı.

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 22 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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