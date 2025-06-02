Kayseri'de Sulama Kanalında Toplu Balık Ölümleri

Kayseri'de Sulama Kanalında Toplu Balık Ölümleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşların endişesine neden oldu. Olay yerinde inceleme başlatıldı ve numuneler laboratuvara gönderildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi. Vatandaşları endişelendiren olay sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde, Ağcaşar Barajı ve Karaboğa kaynak suyundan beslenen sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan ve ölü balıklardan numuneler alarak laboratuvara gönderildi. Kopçu Mahallesi'nde yaşayan ve ölümlerle ilgili endişelendiklerini söyleyen vatandaşlar; daha önce bu kadar çok balık ölümleriyle karşılaşmadıklarını belirtti. Vatandaşlar, sulama kanalının hem tarım arazilerinin sulanması hem de doğal yaşam açısından kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/YAHYALI, (Kayseri),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.