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Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuk, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Esenköy Mahallesi'nde ailesiyle tarlaya giden N.Ö, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, kanaldan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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