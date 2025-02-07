İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Kayseri'de Suçtan Uzaklaş Projesi Kapsamında Kayak Eğitimi

Kayseri'de Suçtan Uzaklaş Projesi Kapsamında Kayak Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de denetimli serbestliğe tabi 15 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar ödüllendirildi.

Kayseri'de denetimli serbestliğe tabi 15 çocuğa "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında kayak eğitimi verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında, suça sürüklenen 7'si kız toplam 15 çocuk, Erciyes Kayak Merkezinde kayak eğitimi aldı.

4 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan çocuklara katılım belgesi verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık ve kurum personeli katıldı.

Programda, eğitimi başarıyla tamamlayanlara belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
img

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
img

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
img

Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT'ten 'casuslardan korunma' taktikleri

MİT'ten 'casuslardan korunma' taktikleri
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.