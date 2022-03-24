Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede (2) - Haberler

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Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede (2)

24'Ü TUTUKLANDIKayseri merkezli 4 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 24'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (DHA) - 24'Ü TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 4 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 24'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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