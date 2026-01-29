Haberler

Kayseri'den 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 32 bin 640 kişinin yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybını önledi. Yapılan altyapı ve dijital izleme çalışmaları ile önemli bir su tasarrufu sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla 2025 yılında, 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybının önüne geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen altyapı ve dijital izleme çalışmalarıyla geçen yıl 2 milyon 700 bin metreküp su kaybı önlendi.

İçme suyu kaynaklarını korumayı öncelikli hedefleri arasında bulunduran ekipler, şebekede meydana gelen ve yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit ederek onardı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, 2025 yılında 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlandığını bildirdi.

Geleceğin en önemli teminatı olan suyu korumaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayıp ve kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde hem ciddi oranda su tasarrufu sağlıyor hem de belediyemizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Amacımız, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerimizin de su hakkını korumaktır. Bu anlamda kayıp kaçak ekiplerimiz, 2026 yılı boyunca da kentimizin tüm cadde ve sokaklarında arama, tarama ve dinleme faaliyetlerini sürdürecektir."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız