Kayseri'de Su Kanalına Düşen Araçta Sürücü Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kübra B. idaresindeki 38 AJK 274 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralıyı kanaldan itfaiye aracının sepetiyle çıkarttı.
Kübra B, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel