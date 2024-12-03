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Kayseri'de Su Kaçakları Önleniyor: 31 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2024'ün ilk 11 ayında Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 31 milyon TL değerinde su kayıplarının önlendiğini açıkladı. SCADA sistemi ile gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra akustik yer mikrofonu cihazlarıyla su kaçaklarını tespit ettiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 11 ayında 31 milyon TL değerinde su kayıp kaçağının önlendiğini bildirdi.

4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Büyükkılıç, KASKİ'nin kentin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirtti.

Dünya genelinde özellikle son yıllarda temiz ve içilebilir suya ulaşmanın bir hayli zorlaştığına işaret eden Büyükkılıç, kent genelinde fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) sayesinde aralıksız şekilde denetimler yapıldığını ifade etti.

Şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdüklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mevcut su kaynaklarını korumak kadar, sürdürülebilir olmasını sağlamak da bir o kadar önemli. Bu kapsamda kent genelinde 360 alt bölgenin 82'sinde saha çalışmaları tamamlandı. SCADA sistemi sayesinde 2024 yılının ilk 11 aylık diliminde yaklaşık 46 bin 650 kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 31 milyon TL değerinde 2 milyon 554 bin metreküp su kaçağını önledik. Bu sayede su kaybının önüne geçerek hem sisteme kazandırdık hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçtik. İsrafı önlemek için kentimizin tüm caddelerinde ve sokaklarında arama tarama ve dinleme faaliyetlerimiz 7/24 esasına göre devam edecek. Suyun yönetilmesi konusunda tabi ki vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Her zaman söylüyoruz, su milli bir servettir. Bu yüzden israftan kaçınmak için daha hassas olmalıyız."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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