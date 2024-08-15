Kayseri'de Su Baskını Riskine Karşı Önlemler Alınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelinde yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen bölgelerde çalışma yürütüyor.

Yağmur suyu ızgara temizliğini sürdüren ekipler, gece ve gündüz şeklinde vardiyalı olarak hizmetlerine devam ediyor. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

Çalışmalar ile zamanla kum, çakıl gibi materyallerle dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaraları sağlıklı yapıya kavuşturularak, oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.