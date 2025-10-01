Kayseri'de Standart Dışı Plaka Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen standart dışı plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, kente kargo vasıtasıyla Avrupa Press Plaka (APP) getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda basılı 18 APP araç plakası, mühür basma makinesi, 443 boş plaka, 12 kilogram plaka boyası ele geçirildi.

Operasyonda "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan E.K. ve Z.K. hakkında adli işlem başlatıldı.