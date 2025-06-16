Kayseri'de Spor Personeline İlk Yardım Eğitimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tesis personeline, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde acil durumlara hazırlıklı ve bilinçli personel yetiştirilmesi amaçlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tesis personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlara karşı hazırlıklı ve bilinçli personel hedefleniyor.

İlk dönemi başarıyla tamamlanan eğitimde, temel yaşam desteği, boğulma, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi konular anlatıldı.

Programda, teorik bilgilerle beraber, uygulamalı eğitimler de verildi.???????

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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