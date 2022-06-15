Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.G. ve müşteki T.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İnternetten al-sat işi yaparak komisyon aldığını ifade eden sanık R.G, müştekiye 4 bin liraya ürün sattığını anlattı.

Başka bir suçtan cezaevine girince ürünü gönderemediğini öne süren sanık, "Ceza verilmesi halinde ertelenmesini istemiyorum. Cezamı çekip, bu pislikten kurtulmak istiyorum. Müşteki hakkını helal etsin." diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu kaydeden müşteki T.S. ise çeşitli bahanelerle kendisini sürekli oyalayan sanığa hakkını helal etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık R.G'ye "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası verdi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Banka Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title