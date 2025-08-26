Kayseri'de Sosyal Medyada Silah Paylaşan Genç Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis, sosyal medya hesabında tabanca ve pala paylaşımı yapan 16 yaşındaki E.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, fişekler ve bıçak bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri, sosyal medya hesabından tabanca ve pala paylaşımı yapan zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye esnasında, E.Y'nin (16) sosyal medya hesabından suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığını tespit etti.

Çocuk Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucu zanlı, ikametinde yakalandı.

Aramalarda, kurusıkı tabanca, 9 fişek, pala ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
