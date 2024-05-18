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Kayseri'de Sosyal Medyada Paylaşılan Ateş Açma Görüntülerine İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de sosyal medya hesaplarından bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Kayseri'de, sosyal medya hesaplarından, bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan, bir araçtan havaya ateş açıldığını gösteren paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Otomobilin plakası ve sürücüsünü belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla havaya ateş açan B.Y. (16) ve H.B'yi (20) kullandıkları tabancayla yakaladı.

Yapılan incelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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