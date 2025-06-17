Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaatta sondaj çalışması yapan işçi, içi su ve balçık dolu kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bahçesindeki inşatta sondaj çalışması yapan Y.E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle içi su ve balçık dolu kuyuya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu yaralı olarak yaklaşık 2 metrelik kuyudan çıkarılan Y.E.D, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Y.E.D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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