Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Boğuldu

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Kayseri'de bir inşaatta sondaj kuyusuna düşen işçi Yunus Emre Demirkaynak, boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

1) KAYSERİ'DE, SONDAJ KUYUSUNA DÜŞEN İŞÇİ BOĞULDU

KAYSERİ'de sondaj kuyusuna düşen işçi Yunus Emre Demirkaynak, boğuldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Erciyes Üniversitesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Demirkaynak, sondaj çalışması yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğindeki içi su ve balçık dolu kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirkaynak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkaynak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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