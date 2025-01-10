Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın örgüt davası zaman aşımından düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Kayseri'de Sondaj Çalışmalarıyla İçme Suyu İhtiyacı Karşılanacak

Kayseri'de Sondaj Çalışmalarıyla İçme Suyu İhtiyacı Karşılanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde KASKİ tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. İki sondaj kuyusunun açıldığını ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi ve Ali Dağı 360 bölgesinde KASKİ tarafından gerçekleştirilen sondaj sahasında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile bürokratlar eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Ali Dağı'nın eteğinde pandemi ve deprem süreci sonrası az katlı yapıların yoğunlaştığını, bu nedenle bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla iki sondaj vurulduğunu, 300 metrede suya ulaşıldığını belirtti.

KASKİ'nin gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Büyükkılıç, "Bu sene 53 civarında sondaj kuyusu açıldı. KASKİ vatandaşlarımızın mağdur olmaması konusunda gerek kırsalda gerek merkezde her bölgede sondaj çalışmaları yapıp vatandaşlarımızı su ile buluşturmaya özen gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde 2 milyon 400 bin TL maliyet ile açılan iki sondaj kuyusunda da incelemelerde bulunan Büyükkılıç, su kaynaklarının israfa fırsat vermeden verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Becen Mahallesi'ndeki sondajla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "100 metre civarında bir mesafeden inşallah suyu bekliyoruz. Şu anda 70'lerde. 5-6 sene içinde 300 kadar sondaj çalışması yapıldı. Su konusunu çok önemsiyoruz. Altyapı hizmetlerimizi nitelikli hale getirmek amacıyla bir düzenleme yaptık. Su hayati bir konudur. Geleceğimiz su ile şekillenecektir. İsrafa fırsat vermeden bu nitelikli suyumuzu en güzel şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla mücadele sürerken yağma başladı
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu? Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.