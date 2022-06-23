Kayseri'de son bir haftada aranan 148 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de son bir haftada aranan 148 kişi yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de son bir haftada aranan 148 kişi yakalandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen "Pençe" adı verilen operasyonlarda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu aranan 148 kişi yakalandı.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen "Pençe" adı verilen operasyonlarda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu aranan 148 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Haziran tarihleri arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, hırsızlık, yaralama, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı suçlarından 148 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden 66'sı cezaevine konuldu, 82'si serbest bırakıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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