Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü

Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde çiçek toplayan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadın, rahatsızlanarak yere yığıldı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title