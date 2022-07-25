Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde çiçek toplayan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadın, rahatsızlanarak yere yığıldı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. AA / Sercan Küçükşahin - Güncel Kayseri Güncel Haberler

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