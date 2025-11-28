Kayseri'de Sokak Aydınlatmaları Led Armatürlerle Yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan proje kapsamında sokak ve caddelerdeki aydınlatmalar modern led armatürlerle yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatları, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından yürütülen çalışmalarla ekonomik ömrünü tamamlayan ve yüksek elektrik tüketimine neden olan eski tip sodyum buharlı aydınlatma armatürler, modern led armatürlerle değiştiriliyor.

Yaklaşık 28 milyon liralık yatırımla sokak ve caddelerdeki aydınlatmaları yenileyen ekiplerin çalışmasıyla enerji tüketimi önemli ölçüde azalacak ve aydınlatmanın çevreye olan olumsuz etkisi azaltılacak.

Ekiplerin bu yıl sonuna kadar 11 bin 200 led dönüşümü yapması planlanıyor.