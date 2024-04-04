Kayseri'de şok uygulamalarda 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arananların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik 2 özel harekat unsuru, 28 ekip ve 99 personelle gerçekleştirilen şok uygulamalarda 121 kişi sorgulandı.

Uygulamalarda 528,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü de yakaladı.