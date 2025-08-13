Kayseri'de Şoförden Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

Kayseri'de bir halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Mevlana İstasyon Caddesi-Yoğunburç arasında çalışan otobüse binen kadın yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kadına yardım etmeye çalıştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Turgut Toprak, güzergahını değiştirerek kadını Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otobüste fenalaşan kadının yere düşmesi ve diğer yolcuların müdahalesi yer alıyor.

