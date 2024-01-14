Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan A.N. (46) ve oğlu B.İ.N'den (9) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler, hareketsiz buldukları A.N. ve B.İ.N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba oğlun cenazesi morga kaldırıldı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan A.N. (46) ve oğlu B.İ.N'den (9) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz buldukları A.N. ve B.İ.N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Baba oğlun cenazesi morga kaldırıldı.