Kayseri'de Sinir Krizi Geçiren Kişi Oturduğu Daireyi Ateşe Verdi
Kayseri'de sinir krizi geçiren bir kişi, oturduğu daireyi ateşe vererek büyük bir yangına neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda evinde hasar oluştuğunu gördü.
Kayseri'de sinir krizi geçirerek oturduğu daireyi ateşe veren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bulunan 8 katlı apartmanın 2'nci katında oturan R.Ç, mutfakta bulunan eşyaları dışarıya atarak evi ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanda bulunanlar tahliye edilirken, elinde kesici aletle ekiplere bir süre direnen R.Ç, polislerce gözaltına alındı.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, evde hasara neden oldu.