Kayseri'de Sınıf Öğretmenini Yaralayan Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

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Kayseri'de sınıf öğretmeni K.Ç.K'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ş.A. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verirken, diğer suçunun hükmünü erteledi.

Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık 4 çocuk annesi Ş.A. (32) katılmadı, avukatı hazır bulundu. Mağdur K.Ç.K. de (44) duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda görevli öğretmen K.Ç.K, 5 Şubat 2024'te kendisiyle konuşmak için okula gelen Ş.A. tarafından tabancayla vurulmuştu.

Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, tutuklanan kadın önceki celse tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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