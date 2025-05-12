Kayseri'de Şimşekler Gecenin Kararlılığını Bozdu
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışla beraber çakan yıldırımlar kameralara yansıdı.
Kayseri'de şimşekler geceyi aydınlattı
KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağışlı hava ile birlikte, şimşekler geceyi aydınlattı.
Kayseri'de akşam üzeri sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışla birlikte ortaya çıkan şimşekler ise resmen geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan yıldırımlar, kameralara yansıdı.