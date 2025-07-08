Kayseri'de Silahlı Yaralama Davasında Duruşma Devam Ediyor

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Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan iki sanığın duruşmasında tutukluluğa devam kararı verildi. Sanıklar beraat talep etti.

Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, sanıklar önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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