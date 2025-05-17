Kayseri'de Silahlı Yağma Olayına Karışan İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Silahlı Yağma Olayına Karışan İki Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de bir iş yerinde meydana gelen silahlı yağma olayıyla ilgili olarak 2 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Şüphelilerin üzerinde olay sırasında giydikleri kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve ruhsatsız tüfek bulundu.

KAYSERİ'de bir iş yerinde 'silahlı yağma' olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs'ta iş yerinde 'silahlı yağma' olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 60 personelden oluşan özel ekip, şüphelilerin H.D. (26) ve O.Ç. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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