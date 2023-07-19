Kayseri'de silahlı terör örgütüne üye olan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edildi. - KAYSERİ