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Kayseri'de silahlı terör örgütüne üye olan şahıs yakalandı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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