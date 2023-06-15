Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir yaralandı
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Kayseri'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan mali müşavir hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan mali müşavir hastaneye kaldırıldı.
Mali müşavirlik yapan M.M, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.
M.M, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel