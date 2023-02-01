Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Çayırözü Mahallesi'nde evinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden S.E'ye, gündüz tartıştığı grup tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Yaralanan S.E, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, saldırının ardından geldikleri otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel