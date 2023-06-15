Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada mali müşavir yaralandı.

Kayseri'de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandı

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada mali müşavir yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; Mali Müşavir M.M. ile kimliği belirlenemeyen şahıs arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği bilinemeyen şahıs yanında bulunan tabancayla M.M.'ye ateş etti. 2 bacağından da yaralanan M.M. vatandaşlar tarafından arabayla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ateş eden şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olaya karışan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.