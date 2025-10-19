Haberler

Kayseri'de Silahlı Saldırı: İş İnsanı Mustafa Yerli Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, müteahhitlik yapan Mustafa Yerli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesinde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş insanı Yerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
