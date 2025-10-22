Kayseri'de Silahlı Saldırı: Eyüp Kaplan Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıda uğrayan Eyüp Kaplan (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Kaplan evinin önüne geldiği sırada henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Kaplan vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.