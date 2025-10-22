Kayseri'de Silahlı Saldırı: Eyüp Kaplan Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 24 yaşındaki Eyüp Kaplan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıda uğrayan Eyüp Kaplan (24), hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Kaplan evinin önüne geldiği sırada henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Kaplan vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.