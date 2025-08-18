Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çiçekçilik yapan R.K., kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki işletmesinde çiçekçilik yapan R.K. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
