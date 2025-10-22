Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kimliği belirsiz şahısların düzenlediği silahlı saldırıda Eyüp Kaplan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Mimarsinan Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.
Kaplan, saldırıda ağır yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliler Ö.G. ve S.Ş'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel