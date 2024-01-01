Kayseri'de silahlı saldırı: 4 çocuk yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup, elektrikli bisikletleriyle geldikleri Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen E.M. (16) ile İ.Y'ye (17) tüfekle ateş ederek kaçtı.

Bu sırada yoldan geçen D.E. (15) ile S.E. de (15) saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 çocuğun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.