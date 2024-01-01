Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de silahlı saldırı: 4 çocuk yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 2'si yoldan geçen 4 çocuk yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup, elektrikli bisikletleriyle geldikleri Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen E.M. (16) ile İ.Y'ye (17) tüfekle ateş ederek kaçtı.

Bu sırada yoldan geçen D.E. (15) ile S.E. de (15) saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 çocuğun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Kocasinan Kayseri Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title