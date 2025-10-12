Haberler

Kayseri'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Z.Y. ve oğlu K.Y.'ya silahlı saldırıda bulunma iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. C.K. ve M.Y. tutuklanırken, olayda yaralanan baba-oğul hastanede tedavi edilerek taburcu oldu.

KAYSERİ'de, Z.Y. ile oğlu K.Y.'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden C.K. (21) ve M.Y. (20), tutuklandı.

Olay, dün Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Y. ve oğlu K.Y., evlerinin bahçelerinde bulundukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.Y. ve oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmalarına yönelik araştırma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin C.K., M.Y. ve C.T. (38) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden C.K. ve M.Y., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, C.T., ise adli kontrol tedbiri uygulanarak, salıverildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan baba-oğulun ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
