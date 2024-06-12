Kayseri'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ne gelen Umut Y, Selçuklu Sokak'taki müstakil bir evde oturan ve cezaevindeki babasının husumetlisi olduğu iddia edilen Yaşar A'ya tabanca ile ateş açtı.

Daha sonra evin karşısındaki binada oturan bir başka husumetlisi Durmuş K'yi de bıçaklayan Umut Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Umut Y. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.